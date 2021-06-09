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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

В США фармацевт намеренно испортил 500 доз вакцины, его приговорили к тюрьме

вакцинація

В США к трем годам лишения свободы приговорили бывшего фармацевта, который умышленно испортил 500 доз вакцины против коронавируса от компании Moderna.

46-летний Стивен Бранденбург из Графтона в декабре 2020 года намеренно удалил флаконы с веществом из холодильной камеры больницы во время двух ночных дежурств.

Свой поступок он объяснил тем, что скептически относится к вакцинам в целом, в частности к веществу от Moderna.

В то же время мужчина в феврале признал себя виновным по двум пунктам обвинения, в частности в попытке фальсификации потребительских товаров с безрассудным пренебрежением к риску того, что здоровье и жизнь другой человека окажется под угрозой.

Вакцинация против коронавируса

В Греции граждане могут получить компенсацию от государства за вред, который был им нанесен во время кампании вакцинации.

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Решение утвердил Государственный совет страны.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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