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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Украина получила еще более 66 тыс. доз вакцины Pfizer за средства госбюджета

вакцина

В Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, которую закупили за государственный счет.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения. Препарат закупают через международное агентство Crown Agents.

Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации. Прививки будут осуществляться мобильными бригадами.

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За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

8 июня Украина получила партию из 117 тыс. доз этой вакцины, но в рамках глобальной инициативы COVAX. В течение этой и в начале следующей недели в Украину бесплатно поступит 473 850 доз вакцины Pfizer.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцина Pfizer/BioNTech (Comirnaty) разработана совместно немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer. Она зарегистрирована в Украине и рекомендована к применению людям от 16 лет. Для эффективного действия требуется две дозы. Интервал — 21 день.

Подробнее о вакцине Pfizer/BioNTech читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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