В МИД Украины попросили Германию передать лишние дозы вакцины против коронавируса.

Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил во время пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

— Я обратился к Хайко с просьбой увеличения количества избыточных вакцин, которые есть у Германии, и передачи их в Украину, — отметил Дмитрий Кулеба.

При этом министр надеется на позитивное решение правительства Германии в этом вопросе.

Вакцинация против коронавируса

В Украине прививки против коронавируса делают с конца февраля 2021 года.

Из-за нехватки вещества в стране по состоянию на начало июня сделали только 1,3 млн уколов.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материале на сайте Факты ICTV.