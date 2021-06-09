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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Украина попросила Германию передать лишние дозы Covid-вакцины

вакцина

В МИД Украины попросили Германию передать лишние дозы вакцины против коронавируса.

Об этом министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба сообщил во время пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

— Я обратился к Хайко с просьбой увеличения количества избыточных вакцин, которые есть у Германии, и передачи их в Украину, — отметил Дмитрий Кулеба.

При этом министр надеется на позитивное решение правительства Германии в этом вопросе.

Вакцинация против коронавируса

В Украине прививки против коронавируса делают с конца февраля 2021 года.

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Из-за нехватки вещества в стране по состоянию на начало июня сделали только 1,3 млн уколов.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте в материале на сайте Факты ICTV.

Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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