На планете продолжает распространяться коронавирус. Сложной эпидситуация остается и в Украине. Несмотря на это, страны мира начинают ослаблять карантинные меры.

С начала пандемии на планете подтвердили более 173,3 млн случаев коронавируса, 3,7 млн людей скончались от осложнений, вызванных вирусом.

В Украине 9 июня зафиксировали 2 218 039 случаев Covid-19, от вируса в целом умерли 51 410 пациентов.

Карантин в Украине и мире

Несмотря на все еще напряженную ситуацию, 9 июня все области перешли в зеленую зону карантина. Уровень заболеваемости в Украине составляет 74 на 100 тыс. населения.

Ослабляют меры и в других странах. В среду Франция разрешила въезд иностранным туристам, в том числе из Украины. Однако пересечение границы возможно только при условии вакцинации.

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Вакцинация против коронавируса

С вирусом страны мира борются с помощью вакцинации. Так, за все время в Китае сделали более 800 млн прививок. Статистику опубликовала Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

В Украине же, по данным Минздрава, по состоянию на 9 июня 2021 уколы получили более 1,3 млн граждан.

Паспорта вакцинации

В Европейском Союзе окончательно утвердили паспорта вакцинации. Решение о цифровом Covid-сертификате на заключительном голосовании в Европейском парламенте поддержали 546 членов, 93 — были против, 51 — воздержался. Его запустят с 1 июля 2021 года.

На территории Украины документ планируют запустить в июле. По данным главы Кабмина Дениса Шмыгаля, сейчас он находится на стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ.

Коронавирус в Украине

Ситуация с коронавирусом в Украине остается напряженной.

В стране за сутки зафиксировали 1 385 случаев Covid-19.

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