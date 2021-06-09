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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

В Греции вакцинированные от Covid-19 граждане получат привилегии

маски, ресторан, карантин

В Греции решили ввести привилегии для граждан, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Привилегии намерены ввести осенью.

Согласно новым правилам, заведения общественного питания, например, теперь смогут посещать только вакцинированные граждане.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что препятствовать владельцам ресторанов обслуживать только вакцинированных посетителей никто не будет.

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Премьер также напомнил об обязательной вакцинации от коронавируса для медицинских работников. Он подчеркнул, что количество новых случаев Covid-19 и госпитализаций в стране сокращается.

— Очень грустно, что подавляющее большинство тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, — это граждане, которые решили не вакцинироваться, — добавил он.

Ранее в Германии также ввели привилегии для вакцинированных. Они теперь могут без ограничений встречаться с другими людьми, не оставаться на самоизоляции, когда возвращаются из-за границы, ходить в магазины и парикмахерские.

Европейский парламент утвердил введение паспортов вакцинации против коронавируса. Решение о цифровом Covid-сертификате принято на заключительном голосовании.

Источник: Euractiv.

Фото: Depositphotos

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