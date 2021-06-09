В Греции решили ввести привилегии для граждан, которые полностью вакцинировались от коронавируса. Привилегии намерены ввести осенью.

Согласно новым правилам, заведения общественного питания, например, теперь смогут посещать только вакцинированные граждане.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что препятствовать владельцам ресторанов обслуживать только вакцинированных посетителей никто не будет.

Премьер также напомнил об обязательной вакцинации от коронавируса для медицинских работников. Он подчеркнул, что количество новых случаев Covid-19 и госпитализаций в стране сокращается.

— Очень грустно, что подавляющее большинство тех, кто находится в отделении интенсивной терапии, — это граждане, которые решили не вакцинироваться, — добавил он.

Ранее в Германии также ввели привилегии для вакцинированных. Они теперь могут без ограничений встречаться с другими людьми, не оставаться на самоизоляции, когда возвращаются из-за границы, ходить в магазины и парикмахерские.

Европейский парламент утвердил введение паспортов вакцинации против коронавируса. Решение о цифровом Covid-сертификате принято на заключительном голосовании.

Источник: Euractiv.