Коронавирус в Украине 9 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 9 июня зафиксировали 2 218 039 случаев Covid-19, а за сутки — 1 385. Среди них — 57 детей и 74 медработника.
Преодолеть болезнь за все время пандемии в стране удалось 2 108 684 людям, за последние 24 часа — 6 962.
В то же время от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 51 410 пациентов, за сутки — 77.
Всего в Украине провели более 10 млн тестов методом ПЦР, за сутки – 25 344.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
- г. Киев — 262 случая;
- Винницкая область — 18 случаев;
- Волынская область — 42 случая;
- Днепропетровская область — 75 случаев;
- Донецкая область — 56 случаев;
- Житомирская область — 16 случаев;
- Закарпатская область — 31 случай;
- Запорожская область — 43 случая;
- Ивано-Франковская область – 30 случаев;
- Киевская область — 142 случая;
- Кировоградская область — 20 случаев;
- Луганская область — 21 случай;
- Львовская область — 55 случаев;
- Николаевская область — 59 случаев;
- Одесская область — 44 случая;
- Полтавская область — 41 случай;
- Ровенская область — 75 случаев;
- Сумская область — 43 случая;
- Тернопольская область — 24 случая;
- Харьковская область — 87 случаев;
- Херсонская область — 68 случаев;
- Хмельницкая область — 64 случая;
- Черкасская область — 36 случаев;
- Черновицкая область — 22 случая
- Черниговская область — 11 случаев.
Коронавирус в Украине
В минувшие сутки, 8 июня, в Украине подтвердили 1 602 новых случая Covid-19. За все время пандемии на территории страны умерли 51 333 человека, а за день — 118.
Наибольшее количество случаев — в г. Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой областях.
Подробную статистику коронавируса в Украине за 8 июня смотрите на Фактах ICTV.