Коронавирус в Украине 9 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

В Украине по состоянию на 9 июня зафиксировали 2 218 039 случаев Covid-19, а за сутки — 1 385. Среди них — 57 детей и 74 медработника.

Преодолеть болезнь за все время пандемии в стране удалось 2 108 684 людям, за последние 24 часа — 6 962.

В то же время от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 51 410 пациентов, за сутки — 77.

Всего в Украине провели более 10 млн тестов методом ПЦР, за сутки – 25 344.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

г. Киев — 262 случая;

Винницкая область — 18 случаев;

Волынская область — 42 случая;

Днепропетровская область — 75 случаев;

Донецкая область — 56 случаев;

Житомирская область — 16 случаев;

Закарпатская область — 31 случай;

Запорожская область — 43 случая;

Ивано-Франковская область – 30 случаев;

Киевская область — 142 случая;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 21 случай;

Львовская область — 55 случаев;

Николаевская область — 59 случаев;

Одесская область — 44 случая;

Полтавская область — 41 случай;

Ровенская область — 75 случаев;

Сумская область — 43 случая;

Тернопольская область — 24 случая;

Харьковская область — 87 случаев;

Херсонская область — 68 случаев;

Хмельницкая область — 64 случая;

Черкасская область — 36 случаев;

Черновицкая область — 22 случая

Черниговская область — 11 случаев.

Коронавирус в Украине

В минувшие сутки, 8 июня, в Украине подтвердили 1 602 новых случая Covid-19. За все время пандемии на территории страны умерли 51 333 человека, а за день — 118.

Наибольшее количество случаев — в г. Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине за 8 июня смотрите на Фактах ICTV.