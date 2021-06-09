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Ольга Тетеріна |

В Украине за сутки зафиксировали 1 385 случаев Covid-19

коронавірус

В Украине по состоянию на 9 июня зафиксировали 2 218 039 случаев Covid-19, а за сутки — 1 385. Среди них — 57 детей и 74 медработника.

Преодолеть болезнь за все время пандемии в стране удалось 2 108 684 людям, за последние 24 часа — 6 962.

В то же время от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 51 410 пациентов, за сутки — 77.

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Всего в Украине провели более 10 млн тестов методом ПЦР, за сутки – 25 344.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

  • г. Киев — 262 случая;
  • Винницкая область — 18 случаев;
  • Волынская область — 42 случая;
  • Днепропетровская область — 75 случаев;
  • Донецкая область — 56 случаев;
  • Житомирская область — 16 случаев;
  • Закарпатская область — 31 случай;
  • Запорожская область — 43 случая;
  • Ивано-Франковская область – 30 случаев;
  • Киевская область — 142 случая;
  • Кировоградская область — 20 случаев;
  • Луганская область — 21 случай;
  • Львовская область — 55 случаев;
  • Николаевская область — 59 случаев;
  • Одесская область — 44 случая;
  • Полтавская область — 41 случай;
  • Ровенская область — 75 случаев;
  • Сумская область — 43 случая;
  • Тернопольская область — 24 случая;
  • Харьковская область — 87 случаев;
  • Херсонская область — 68 случаев;
  • Хмельницкая область — 64 случая;
  • Черкасская область — 36 случаев;
  • Черновицкая область — 22 случая
  • Черниговская область — 11 случаев.

Коронавирус в Украине 9 июня 2021: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине

В минувшие сутки, 8 июня, в Украине подтвердили 1 602 новых случая Covid-19. За все время пандемии на территории страны умерли 51 333 человека, а за день — 118.

Наибольшее количество случаев — в г. Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине за 8 июня смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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