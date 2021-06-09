Согласно новому исследованию ученых Бингемтонского университета в США, психическое здоровье женщин, вероятно, в большей степени, чем мужское, связано с диетическими факторами.

В ходе научной работы были проанализированы различные группы продуктов питания, которые связаны с психическим расстройством у мужчин и женщин в возрасте 30 лет и старше, а также изучены различные модели питания в зависимости от частоты физических упражнений и психических расстройств.

Результаты показывают, психический дистресс напрямую связан с пищевыми привычками и образом жизни. Что еще раз подтвердило концепцию изменения диеты и факторов образа жизни для улучшения психического благополучия.

— Мы обнаружили общую взаимосвязь между соблюдением правил здорового питания, физическими упражнениями и психологическим благополучием, — отметила доцент кафедры исследований здоровья Лина Бегдаче.

По ее словам, из-за нездоровой диеты уровень психических расстройств был выше у женщин, чем у мужчин, что подтвердило: женщины более восприимчивы к нездоровому питанию, чем мужчины.

Быстрое питание, пропуск завтрака, кофеин и пища с высоким гликемическим индексом (HG) — все это провоцирует психические расстройства у зрелых женщин. А вот фрукты и темно-зеленые листовые овощи, наоборот, связаны с психическим благополучием.

На основании этого и других исследований диета и физические упражнения могут быть первой линией защиты от психических расстройств у зрелых женщин.

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