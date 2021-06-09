Исследование, проведенное Медицинской школой Университета Миннесоты и клиникой Мэйо, раскрывает возможный новый подход к предотвращению смерти и тяжелых заболеваний у пожилых людей, инфицированных SARS-CoV-2.

— Мы хотели определить, может ли терапевтическое воздействие на фундаментальные механизмы старения, такие как клеточное старение, снизить заболеваемость и смертность после вирусной инфекции, — сказала, доктор философии Кристина Камелл.

В доклиническом исследовании продемонстрировано, что сенолитические препараты значительно снижают смертность при заражении бета-коронавирусом, тесно связанным с SARS-CoV-2, у старых мышей.

Стареющие клетки — то есть клетки в организме, которые повреждены — способствуют воспалению, множественным хроническим заболеваниям и возрастной потере сопротивляемости. Они накапливаются в нашем организме с возрастом. Сенолитические препараты выборочно удаляют стареющие клетки из организма.

Пандемия Covid-19 выявила явную уязвимость пожилых и хронически больных к заболеваемости и смертности, вызванным SARS-CoV-2. Исследовательская группа стремилась выяснить, почему пожилые люди более уязвимы для этих неблагоприятных последствий, предположив, что это были стареющие клетки, и удаление их с помощью сенолитиков уменьшит воспаление и позволит улучшить реакцию на вирусную инфекцию.

Результаты исследованиях подтвердили начало двух клинических испытаний по снижению смертности у пожилых пациентов с Covid-19. Команда также планирует изучить, влияют ли стареющие клетки на эффект дальнего следования у многих выживших после Covid-19.

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