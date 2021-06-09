В Украине продолжается положительная динамика распространения коронавируса во всех регионах Украины.

Об этом сообщили специалисты из Национальной академии наук Украины в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине в период

9-22 июня 2021 года.

Среднее количество новых выявлений в Украине уменьшилось до 1 718 человек в день (уменьшение вдвое за две недели), а среднее количество летальных исходов равно 91 смерти в день в среднем за последнюю неделю.

Согласно прогнозу, среднее количество новых случаев будет равно 1 465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1 013 – в течение недели 16-22 июня 2021 года.

Ученые отметили, несмотря на то, что в большинстве регионов страны ситуации стабилизировалась, в г. Киев наблюдается рост новых случаев Covid-19, а в области резко возросло количество госпитализаций.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 9 июня коронавирус в Украине зафиксировали у 1 385 человек. От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 77 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Источник: НАН Украины