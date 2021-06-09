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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Европарламент утвердил введение цифровых Covid-сертификатов

паспорт вакцинації

Европейский парламент окончательно утвердил введение паспортов вакцинации против коронавируса.

Решение о цифровом Covid-сертификате на заключительном голосовании 9 июня 2021 года поддержали 546 членов, 93 — были против, 51 — воздержался.

Новая система начнет действовать в ЕС с 1 июля.

Она будет действительна в течение 12 месяцев.

Паспорта вакцинации

В ЕС с начала года активно обсуждали введение документа, где будет указана информация о вакцинации против коронавируса, тесте и выздоровлении.

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Его можно получить или в цифровом, или в бумажном виде с QR-кодом. 1 июня 2021 года систему уже запустили семь стран ЕС: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.

Подробнее о паспортах вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: European Parliament

Фото: Depositphotos

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