Уже общеизвестно, что основными признаками Covid-19 являются лихорадка, кашель, усталость, потеря вкуса и запаха. Также отмечены и специфические признаки инфекции на коже. Но есть и еще одна часть тела, на которую вирус оказывает влияние. Это — ногти.

У некоторых людей, перенесших Covid-инфекцию, ногти становятся бесцветными или деформированными. Этот феномен так и был назван — Covid-ногти.

Ученые Университета Восточной Англии обнаружили еще один симптом Covid-ногтя — красный узор в виде полумесяца, образующий выпуклую полосу на белой области у основания ногтей. Он проявляется раньше, чем другие жалобы на ногти, связанные с Covid-19. Его пациенты замечают менее чем через две недели после постановки диагноза.

Подобные красные полумесяцы на ногтях, как правило, встречаются редко, и раньше их не видели так близко к основанию ногтя. Таким образом, подобная картина может быть исключительно признаком коронавирусной инфекции.

Механизм, лежащий в основе этого паттерна в виде полумесяца, остается неясным. Возможной причиной может быть повреждение кровеносных сосудов, связанное с самим вирусом. С другой стороны, это может быть связано с иммунным ответом, установленным против вируса, вызывающим образование небольших сгустков крови и изменение цвета.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021