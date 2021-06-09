Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

По ногтям можно определить, есть ли у вас Covid-19 — исследование

ногти

Уже общеизвестно, что основными признаками Covid-19 являются лихорадка, кашель, усталость, потеря вкуса и запаха. Также отмечены и специфические признаки инфекции на коже. Но есть и еще одна часть тела, на которую вирус оказывает влияние. Это — ногти.

У некоторых людей, перенесших Covid-инфекцию, ногти становятся бесцветными или деформированными. Этот феномен так и был назван — Covid-ногти.

Ученые Университета Восточной Англии обнаружили еще один симптом Covid-ногтя — красный узор в виде полумесяца, образующий выпуклую полосу на белой области у основания ногтей. Он проявляется раньше, чем другие жалобы на ногти, связанные с Covid-19. Его пациенты замечают менее чем через две недели после постановки диагноза.

Читайте
За сутки в Киеве зафиксировали 262 новых случая Covid-19

Подобные красные полумесяцы на ногтях, как правило, встречаются редко, и раньше их не видели так близко к основанию ногтя. Таким образом, подобная картина может быть исключительно признаком коронавирусной инфекции.

Механизм, лежащий в основе этого паттерна в виде полумесяца, остается неясным. Возможной причиной может быть повреждение кровеносных сосудов, связанное с самим вирусом. С другой стороны, это может быть связано с иммунным ответом, установленным против вируса, вызывающим образование небольших сгустков крови и изменение цвета.

Важно подчеркнуть, что эти отметины, похоже, не вызывают особого беспокойства, хотя неясно, как долго они остаются, поскольку в описанных случаях наблюдались от одной до четырех и более недель.

Читайте также, можно ли предсказать осложнения развития плода на ранних стадиях беременности.

Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка