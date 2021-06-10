Временные побочные эффекты, включая головную боль, усталость и жар, являются признаками активизации иммунной системы. Это — нормальный ответ на вакцины.

— На следующий день после вакцинации я бы не стал планировать какие-либо изнурительные физические нагрузки, — советует руководитель отделения вакцины FDA США доктор Питер Маркс, который сам почувствовал усталость после своей первой дозы.

Вот что, по его словам, происходит. У иммунной системы есть две основные ветви. Первая срабатывает, как только организм обнаруживает чужеродного злоумышленника. Белые кровяные тельца проникают в это место, вызывая воспаление, которое дает озноб, болезненность, усталость и другие побочные эффекты.

Этот быстрый ответ нашей иммунной системы имеет тенденцию к снижению с возрастом — одна из причин, по которой молодые люди сообщают о побочных эффектах чаще, чем пожилые. Кроме того, некоторые вакцины просто вызывают больше реакций, чем другие.

При этом все реагируют по-разному. Если вы ничего не почувствовали через день или два после приема любой дозы, это не значит, что вакцина не работает.

Между тем, вакцины приводят в движение вторую часть иммунной системы, которая обеспечивает реальную защиту от вируса, вырабатывая антитела. Здесь есть один неприятный побочный эффект: активируясь, иммунная система иногда вызывает временное увеличение лимфатических узлов, например, под мышкой.

Вот почему женщинам рекомендуется запланировать маммографию перед вакцинацией от Covid-19, чтобы опухший узел не был ошибочно принят за рак.

Не все побочные эффекты являются обычным явлением. Но после введения сотен миллионов доз вакцины по всему миру и тщательного мониторинга безопасности было выявлено несколько серьезных рисков.

Так, например, крошечный процент людей, получивших вакцины, произведенные AstraZeneca и Johnson & Johnson, сообщили о необычном типе тромба.

Иногда у людей возникают серьезные аллергические реакции. Вот почему вас просят подождать около 15 минут после вакцинации любого типа от Covid-19, чтобы обеспечить быстрое лечение любой реакции.

Кроме того, врачи пытаются определить, может ли временное воспаление сердца, которое иногда возникает при многих типах инфекций, быть редким побочным эффектом после вакцинации с мРНК, такой как Pfizer и Moderna.

Представители здравоохранения США пока не могут точно сказать, есть ли связь. Отчетов о таких случаях пока недостаточно, чтобы делать окончательные выводы.

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