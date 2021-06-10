Впервые в Украине львовские медики центра сердца и сосудов провели оперативное вмешательство с предоперационным моделированием с помощью методики виртуальной реальности.

По информации представителей Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова, пациенткой была 12-летняя девочка, которая страдала от симптоматической артериальной гипертензии и имела давление в пределах 160-180 мм. рт. ст.

При обследовании специалисты обнаружили у девочки врожденный порок сердца — коарктацию аорты (состояние, при котором фиксируется сужение просвета аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела).

С помощью современных технологий медики провели виртуальную реконструкцию анатомии аорты и ее ветвей, что помогло им выбрать наиболее современную и малотравматическую тактику лечения.

Они успешно ликвидировали врожденный порок сосуда с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры — установки стента в просвет сосуда.

Помогли ребенку: в Украине впервые оперировали с помощью виртуальной реальности / 3 фотографии

Сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями.

Сейчас девочка чувствует себя здоровой.

Операция в Винницкой области

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Источник: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова

Фото: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова