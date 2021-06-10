В последнее время мир содрогался от увеличения количества больных Covid-19, смертей и мутаций коронавируса. А теперь, когда вирусная инфекция пошла на спад, появилась новая угроза: мукормикоз или так называемый черный грибок (черная плесень).

О том, что же собой представляет мукормикоз и насколько он страшен, Фактам ICTV рассказала врач-бактериолог, кандидат биологических наук Жанна Собкова.

— Микозы – это заболевания пониженного иммунитета, а грибы (так называемые грибки), вызывающие микозы, – это всего лишь условно-патогенные микроорганизмы, опасные для жизни пациентов с ослабленным иммунитетом, — разъяснила Жанна Собкова. — Условно-здоровые люди вполне успешно справляются с ними, ведь споры грибов присутствуют в воздухе постоянно, но не обладают достаточным патогенным потенциалом, чтобы начать инфекционный процесс самостоятельно. А некоторые их виды даже входят в состав нормальной микрофлоры человека.

Инфекции, спровоцированные грибами затрагивают прежде всего тех, кто находится или пребывал в отделениях реанимации, после трансплантации органов, химиотерапии, а также тех, кто имел тяжелую форму коронавирусной инфекции.

Для прогнозирования процесса развития микозов при Covid-19 необходимо учитывать факторы риска:

Снижение иммунитета (как основной фактор). Во-первых, длительное и в больших дозах применение кортикостероидов при лечении тяжелых форм Covid-19. Во-вторых, сама вирусная инфекция, особенно с тяжелым течением. И конечно, различные хронические заболевания. В частности, неконтролируемое повышение сахара при сахарном диабете, что имеет большое значение именно при мукормикозе.

Нарушение защитных барьеров организма человека. К этому может привести бесконтрольное применение антибиотиков. От длительного воздействия антимикробных препаратов, которыми лечат основное заболевание, нарушается состав нормальной микрофлоры и ее функции (одна из основных – защитная) и создаются возможности для проникновения и размножения других микроорганизмов.

Социальные факторы: бытовые условия и заражающая доза. Люди ежедневно подвергаются воздействию спор плесневых грибов, находящихся вокруг. Микроскопические грибы существуют вокруг нас и широко распространены в воздухе, в почве, в пыли, в помещениях, в продуктах питания, в сельхозотходах. Они легко переносятся ветром на большое расстояние. В последнее время во всем мире споры плесневых грибов выходят на первое место среди аллергенов.

В чем особенность черной плесени?

Мукормикоз вызывают грибы порядка Mucorales, семейства низших грибов, зигомицетов.

Это одна из самых агрессивных, тяжело протекающих грибных инфекций. Возбудитель поражает любые органы и ткани и стремится к генерализации: патогены попадают в кровь и разносятся по всему организму. У возбудителей мукормикоза очень сильно выражена способность к разрушению тканевых барьеров и стенок кровеносных сосудов — артерий. Под их воздействием образуются тромбы и некроз тканей. Если вовремя не оказать помощь и не начать лечение, летальность составляет 95-100% в течение нескольких дней.

Симптомы мукормикоза

Симптомы заболевания зависят от пораженного органа.

Попадая в дыхательную систему, возбудитель вызывает воспаление и разрушение кровеносных сосудов легких, бронхов, гайморовых пазух. В связи с этим возникают респираторные симптомы, характерные для бронхитов, пневмоний с выделением мокроты, слизи.

Желудочно-кишечный тракт отвечает вздутием, болями в желудке и кишечнике, диареей.

При попадании возбудителя в кожные покровы развивается некроз тканей с характерными для него симптомами: изменение цвета кожной поверхности и гноеобразование.

При генерализованном процессе одним из важнейших признаков микоза является эндофтальмит — инфекция внутриглазной жидкости. Поэтому при диагностике нужен осмотр офтальмолога.

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Диагностика

Замечено, что мукормикоз появляется или у болеющих тяжелой формой коронавируса или через 10-14 дней после выздоровления, но при нулевом иммунитете.

— Болезнь развивается быстро, и диагностировать ее нужно также быстро, — говорит Жанна Собкова. – Такие методы как КТ и МРТ не дают специфического заключения и требуют лабораторного подтверждения. Очень информативна микроскопия препаратов с люминисцентными красителями, для чего необходимо оснащение лаборатории современными люминисцентными микроскопами. Традиционный метод с выращиванием культуры может продлиться от двух до трех недель. Нужны ПЦР-тесты. Но у нас в стране их еще нет, а в других они только в процессе разработки и внедрения.

Лечение

Во всем мире не так уж много препаратов, которые в состоянии эффективно воздействовать на возбудителей мукормикоза. Возбудители – зигомицеты, природно устойчивы к широко используемым препаратам классов азолов (флуконазола и вориконазола) и эхинокандинов (каспофунгин). Препаратами выбора остаются амфотерицин В, липосомальный амфотерицин В и азолы нового поколения: изавуконазол (не зарегистрирован в Украине) и позаконазол. Следует учитывать, что чувствительность к последним препаратам варьирует в зависимости от региона.

Факторы риска

Главные факторы риска при мукормикозе – это наличие сахарного диабета, трансплантация органов, химиотерапия, длительное и большими дозами лечение кортикостероидами, повышенное содержание железа в сыворотке крови и по последним сообщениям — цинка, который, кстати, еще недавно рекомендовали для усиления иммунитета при Covid-19. Все это нуждается в глубоком и серьезном изучении.

Профилактика

— Прежде всего нужен постоянный контроль уровня сахара в крови, — подчеркнула врач. — Особенно людям с метаболическим синдромом, сахарным диабетом и ожирением.

Поскольку споры грибов могут находится в воздухе, почве, пыли, на сельскохозяйственной продукции необходимо соблюдать элементарные правила гигиены, в том числе своевременная замена маски, мытье рук и т.д.

Необходимо также проведение мер профилактики и инфекционного контроля в стационарах, где, в основном, находятся пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекцией.

Другие опасные инфекции

Во многих странах мира описаны внутрибольничные вспышки инфекции, вызванной грибом Сandida auris. Его особенность в том, что он может передаваться от пациента к пациенту. Особенно подвержены его воздействию реанимационные больные, находящиеся на ИВЛ. Симптомы инфекции, вызванной Сandida auris, как и у всех инфекций обусловленных условно-патогенными микроорганизмами, зависят от пораженного органа. Он также очень опасен из-за выраженного стремления к генерализации инфекционного процесса. Смертность составляет до 60%.

У нас, к сожалению, проблема с его диагностикой. Обычными традиционными методами идентификации культур он не определяется. А ДНК-секвенирование, увы, нам пока не доступно.

На фоне растущих случаев заражения черным грибком в нескольких штатах Индии, сообщается о заражении желтым грибком. Сейчас зараженный пациент проходит лечение в больнице.