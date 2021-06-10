Все медицинские учреждения в Украине должны запустить электронные больничные с 1 сентября. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время совместного брифинга Министерства цифровой трансформации, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.

По его словам, в Украине с 4 июня по 1 сентября — переходный период, то есть можно пользоваться электронным больничным и бумажным листом нетрудоспособности.

Эти три месяца выделили для того, чтобы врачи научились пользоваться системой и оформлять электронные больничные. Также нужно подготовить медицинские системы, сделать все модули, чтобы потом не было сбоев.

— С 1 сентября все больницы должны перейти на электронные больничные. Это значительно упростит работу Минздрава и Минсоцполитики, и все будет работать как часы. Врачам тоже это упростит работу, ведь они не будут переписывать вручную данные пациента, — отметил Ляшко.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, электронный больничный хранит персональную информацию граждан и работодатели не смогут получить сведения, чем именно болеет человек.

Также новый формат больничных поможет бороться с поддельными больничными. На специальном сервисе можно будет проверить по номеру документа, действительно ли есть больничный.

Ляшко добавил, что открытие и закрытие больничных — бесплатное. Поэтому если у человека попросили доплату за это, стоит обратиться к правоохранителям и на горячую линию Минздрава.

В конце апреля Минздрав призвал медицинские учреждения полностью обеспечить готовность к запуску электронных больничных. В Минздраве отметили, что е-больничный смогут получить те пациенты, которые внесены в онлайн-систему здравоохранения и имеют историю обращений к врачу.