Полмиллиарда доз вакцин против Covid-19 производства американской фармацевтической компании Pfizer будут закуплены администрацией Белого дома и распределены в качестве пожертвования между 92 странами мира с низким и средним уровнем дохода. Об этом сегодня заявил Белый дом в своем пресс-релизе.

— 200 млн доз (вакцин) будут доставлены до конца этого года, а остальные 300 млн в первой половине 2022 года, — говорится в заявлении.

Пожертвование состоится в рамках международной инициативы Covax, которая является ключевыми механизмом всемирного обмена вакцинами.

Кто именно получит вакцины от Белого дома станет известно после поездки президента США в Европу на саммит “семерки” и встречи НАТО. Именно тогда, по словам Байдена, он объявит о стратегии США о вакцинации в мире.

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Источник: The New York Times