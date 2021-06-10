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Вікторія Яснопольська |

Кому Белый дом пожертвует Covid-вакцины — администрация США

белый дом

Полмиллиарда доз вакцин против Covid-19 производства американской фармацевтической компании Pfizer будут закуплены администрацией Белого дома и распределены в качестве пожертвования между 92 странами мира с низким и средним уровнем дохода. Об этом сегодня заявил Белый дом в своем пресс-релизе.

— 200 млн доз (вакцин) будут доставлены до конца этого года, а остальные 300 млн в первой половине 2022 года, — говорится в заявлении.

Пожертвование состоится в рамках международной инициативы Covax, которая является ключевыми механизмом всемирного обмена вакцинами.

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Кто именно получит вакцины от Белого дома станет известно после поездки президента США в Европу на саммит “семерки” и встречи НАТО. Именно тогда, по словам Байдена, он объявит о стратегии США о вакцинации в мире.

Читайте также, как относятся к поездкам в Украину в США.

Источник: The New York Times

Фото: Depositphotos

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