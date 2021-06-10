В Киеве по состоянию на 10 июня 2021 года за сутки подтвердили 216 новых случаев Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 303 случая опасного заболевания.

В столице подтвердили 5 142 летальных случаев от Covid-19, а за минувшие сутки умерли шесть человек. В то же время побороли вирус 190 939 человек, за сутки выздоровели 2 408 пациентов.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: