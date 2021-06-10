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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 216 новых случаев Covid-19

коронавірус в україні

В Киеве по состоянию на 10 июня 2021 года за сутки подтвердили 216 новых случаев Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 303 случая опасного заболевания.

В столице подтвердили 5 142 летальных случаев от Covid-19, а за минувшие сутки умерли шесть человек. В то же время побороли вирус 190 939 человек, за сутки выздоровели 2 408 пациентов.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: УНИАН

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