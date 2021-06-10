Moderna подала запрос в США на одобрение Covid-вакцины для подростков

В американское управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) направлен запрос от фармкомпании Moderna с предложением провести проверку вакцины против Covid-19 на предмет экстренного применения ее в отношении подростков от 12 до 17 лет. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте компании.

— Мы рады, что вакцина от Covid-19 компании Moderna показала высокую эффективность в предотвращении заболевания Covid-19 у подростков, — заявил глава компании Стефан Бансель.

В заявлении также говорится, что компания Moderna уже подала аналогичный документ в Европейское агентство лекарственных средства (ЕМА) и Минздрав Канады.

После испытаний вакцины, в которых приняли участие почти 4 тыс подростков от 12 до 17 лет, компания Moderna заявила в мае 2021 года, что ее вакцина от Covid-19 на 100% эффективна и безопасна для этой возрастной категории.

Что касается людей старше 18 лет, то в отношении них эффективность препарата Moderna оценивается в 94,1%.

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Источник: Modernatx