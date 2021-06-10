Молдова подтвердила, что будет признавать украинское свидетельство о вакцинации от коронавируса.

10 июня 2021 года молдавское внешнеполитическое ведомство сообщило официальной нотой, что Кишинев будет признавать украинский документ, пишет пресс-служба МИД Украины.

— Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение, — отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

При этом Украина также признает свидетельство о вакцинации, которое выдается в Молдове.

Паспорта вакцинации

10 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Подробнее о введении паспортов вакцинации против коронавируса читайте в материалах на сайте Факты ICTV.