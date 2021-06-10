Крем от загара: зачем он нужен и как его использовать

Украинцы нередко пренебрегают использованием крема от загара, считая, что солнце в Украине не настолько агрессивное. Однако эти средства необходимы для того, чтобы не просто не получить ожог, а сохранить здоровье, молодость и красоту кожи.

Дерматолог Наталия Подколзина рассказала Фактам ICTV, зачем нужен крем против загара, как его подбирать и когда использовать.

Зачем нужен крем от загара

Для начала важно разобраться в особенностях воздействия солнца на кожу человека.

— Солнечные лучи бывают двух типов — А и В. А-лучи влияют на процессы старения кожи, появление морщин, пигментации, неровного цвета. Есть еще лучи В, которые вызывают ожоги кожи, красноту. Они вредны и являются причиной меланомы, рака кожи, — говорит Наталия Подколзина.

При этом если головной убор и одежда спасают от В-лучей, то А — проходят сквозь тучи, окна, предметы. От них могут спасти только специальные средства.

Поэтому крем против загара, в первую очередь, защищает человека от А-лучей. Однако современные средства зачастую комбинированные и содержат защиту и от А, и от В-лучей.

— Если мы не хотим стареть, мы используем защитные факторы с фильтрами от А-лучей. Если мы не хотим получить ожег, мы можем надеть шляпу и хлопковую рубашку с длинным рукавом, а на открытые участки нанести фильтры от лучей В, — дополняет дерматолог.

Когда нужно использовать средство против загара

По словам Наталии Подколзиной, применять крем нужно не только летом, когда солнце наиболее агрессивное. Его стоит использовать в любой день, когда ультрафиолетовый индекс выше показателя 2. Информацию об этом можно найти в смартфоне.

— У всех есть смартфоны. В разделе погода есть информация об ультрафиолетовом индексе. Если индекс ниже 2, можно выходить спокойно без защиты. Если он выше, человек должен защищаться, — говорит специалист.

Какой уровень защиты нужно использовать

Подбор уровня защиты крема от загара — очень индивидуальный вопрос. Он зависит от того, какой у человека тип кожи — светлый или смуглый.

— Если человек нордической внешности, то у него доступное время на солнце до появления ожога — около 10 минут. И здесь арифметика очень проста. Вы берете крем с SPF 20, умножаете на 10 минут и получаете 200 минут, то есть 3 часа и 20 минут можно находиться на солнце безопасно, без ожога, — объясняет Наталия Подколзина.

Для каждого типа кожи доступное время на солнце разное:

светлая кожа — около 10 минут;

светло-оливковая кожа — около 20-30 минут;

смуглая кожа — около 30-40 минут.

Каждый человек, зная это, может брать средство с определенным уровнем защиты и высчитывать, сколько времени он может безопасно находиться на солнце.

При этом по истечению этого срока защиту нужно обновлять, иначе эффекта не будет.

Как выбрать крем против загара

По словам дерматолога, нежелательно для тела и для лица использовать один и тот же крем.

— Для тела он может быть более жирным, для лица — текстура должна быть более прозрачной, легкой, которая не будет закупоривать поры, — объясняет Наталия Подколзина.

При этом в аптеках и в магазинах лучше выбирать средства с минеральными факторами.

— Цинкоксид и титаниум диоксид — это безопасные минеральные фильтры. Касательно химических фильтров, то там уже есть подводные камни. Некоторые из них могут проникать сквозь кожный барьер и негативно влиять на наш организм. Лучше не брать с такими фильтрами, — добавляет специалист.

Как использовать средства

На лицо крем против загара нужно наносить поверх других средств, на тело — на чистую кожу.

Однако в жаркий период девушек может испугать лишний слой косметики на лице. Эту проблему можно решить, если подобрать комплексное средство.

— Если обратить внимание на полки магазинов, то современные дневные кремы уже подразумевают увлажнение с SPF-фактором. То есть не нужно делать “пирог” из нескольких средств. Также сейчас есть защита в любой форме — сыворотки, кремы, спреи, пудры, тени для век. Есть средства, которые влияют на потоотделение и делают кожу матовой, — комментирует Наталия Подколзина.

Как подобрать головной убор

Летом для того, чтобы защитить кожу лица, нужно также носить головные уборы. При этом они спасают только от В-лучей.

— Шляпы защищают нас от В-лучей. Материал не принципиален. И солома, и ткань все равно пропустят А-лучи, они задержат только В-лучи, — подводит итог дерматолог.

Советы доктора

Разные типы кожи подразумевают различные системы ухода.

Об этом рассказала специалист по уходу за лицом и телом, косметолог Анна Машковская.

Подробнее о том, как ухаживать за кожей лица летом, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay, Dreamstime, Наталия Подколзина