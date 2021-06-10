Крем от загара: зачем он нужен и как его использовать

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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Зачем нужен крем от загара и как его использовать — дерматолог

загар

Украинцы нередко пренебрегают использованием крема от загара, считая, что солнце в Украине не настолько агрессивное. Однако эти средства необходимы для того, чтобы не просто не получить ожог, а сохранить здоровье, молодость и красоту кожи.

Дерматолог Наталия Подколзина рассказала Фактам ICTV, зачем нужен крем против загара, как его подбирать и когда использовать.

Зачем нужен крем от загара

Для начала важно разобраться в особенностях воздействия солнца на кожу человека.

— Солнечные лучи бывают двух типов — А и В. А-лучи влияют на процессы старения кожи, появление морщин, пигментации, неровного цвета. Есть еще лучи В, которые вызывают ожоги кожи, красноту. Они вредны и являются причиной меланомы, рака кожи, — говорит Наталия Подколзина.

При этом если головной убор и одежда спасают от В-лучей, то А — проходят сквозь тучи, окна, предметы. От них могут спасти только специальные средства.

Поэтому крем против загара, в первую очередь, защищает человека от А-лучей. Однако современные средства зачастую комбинированные и содержат защиту и от А, и от В-лучей.

— Если мы не хотим стареть, мы используем защитные факторы с фильтрами от А-лучей. Если мы не хотим получить ожег, мы можем надеть шляпу и хлопковую рубашку с длинным рукавом, а на открытые участки нанести фильтры от лучей В, — дополняет дерматолог.

Когда нужно использовать средство против загара

По словам Наталии Подколзиной, применять крем нужно не только летом, когда солнце наиболее агрессивное. Его стоит использовать в любой день, когда ультрафиолетовый индекс выше показателя 2. Информацию об этом можно найти в смартфоне.

— У всех есть смартфоны. В разделе погода есть информация об ультрафиолетовом индексе. Если индекс ниже 2, можно выходить спокойно без защиты. Если он выше, человек должен защищаться, — говорит специалист.

Наталия Подколзина

Какой уровень защиты нужно использовать

Подбор уровня защиты крема от загара — очень индивидуальный вопрос. Он зависит от того, какой у человека тип кожи — светлый или смуглый.

— Если человек нордической внешности, то у него доступное время на солнце до появления ожога — около 10 минут. И здесь арифметика очень проста. Вы берете крем с SPF 20, умножаете на 10 минут и получаете 200 минут, то есть 3 часа и 20 минут можно находиться на солнце безопасно, без ожога, — объясняет Наталия Подколзина.

Для каждого типа кожи доступное время на солнце разное:

  • светлая кожа — около 10 минут;
  • светло-оливковая кожа — около 20-30 минут;
  • смуглая кожа — около 30-40 минут.

Каждый человек, зная это, может брать средство с определенным уровнем защиты и высчитывать, сколько времени он может безопасно находиться на солнце.

При этом по истечению этого срока защиту нужно обновлять, иначе эффекта не будет.

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Как выбрать крем против загара

По словам дерматолога, нежелательно для тела и для лица использовать один и тот же крем.

— Для тела он может быть более жирным, для лица — текстура должна быть более прозрачной, легкой, которая не будет закупоривать поры, — объясняет Наталия Подколзина.

При этом в аптеках и в магазинах лучше выбирать средства с минеральными факторами.

— Цинкоксид и титаниум диоксид — это безопасные минеральные фильтры. Касательно химических фильтров, то там уже есть подводные камни. Некоторые из них могут проникать сквозь кожный барьер и негативно влиять на наш организм. Лучше не брать с такими фильтрами, — добавляет специалист.

Как использовать средства

На лицо крем против загара нужно наносить поверх других средств, на тело — на чистую кожу.

Однако в жаркий период девушек может испугать лишний слой косметики на лице. Эту проблему можно решить, если подобрать комплексное средство.

— Если обратить внимание на полки магазинов, то современные дневные кремы уже подразумевают увлажнение с SPF-фактором. То есть не нужно делать “пирог” из нескольких средств. Также сейчас есть защита в любой форме — сыворотки, кремы, спреи, пудры, тени для век. Есть средства, которые влияют на потоотделение и делают кожу матовой, — комментирует Наталия Подколзина.

Крем от загара: зачем он нужен и как его использовать

Как подобрать головной убор

Летом для того, чтобы защитить кожу лица, нужно также носить головные уборы. При этом они спасают только от В-лучей.

— Шляпы защищают нас от В-лучей. Материал не принципиален. И солома, и ткань все равно пропустят А-лучи, они задержат только В-лучи, — подводит итог дерматолог.

Советы доктора

Разные типы кожи подразумевают различные системы ухода.

Об этом рассказала специалист по уходу за лицом и телом, косметолог Анна Машковская.

Подробнее о том, как ухаживать за кожей лица летом, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay, Dreamstime, Наталия Подколзина

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