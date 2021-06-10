На планете продолжают фиксировать новые случаи коронавируса. В мире активно обсуждаются вопросы расследования происхождения вируса и увеличения производства вакцин.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на планете выявили 173,6 млн случаев коронавируса, 3,7 млн скончались за время пандемии.
В Украине по состоянию на 10 июня зафиксировали 2 219 824 больных, всего в стране — 51 507 летальных исходов, связанных с коронавирусом.
Карантин в Украине и мире
С приходом лета страны мира начали ослаблять карантинные меры ,в частности и Украина. По прогнозам экспертов, следующее обострение эписдситуации ожидается осенью.
Однако главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что еще до начала осени в Украине может появиться индийский штамм Covid-19. Он может спровоцировать новый всплеск заболеваемости.
Вакцинация против коронавируса
Продолжается на планете и иммунизация населения. В ЕС предлагают все же отменить патенты на вакцины для того, чтобы увеличить объемы производства вещества. Этот вопрос еще обсуждается.
А в Госпрогранслужбе рассказали, какая информация должна быть в документе, подтверждающем полную вакцинацию от Covid-19:
- полное имя и фамилия, дата рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);
- название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
- название заболевания, против которого получен курс вакцинации;
- подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.
Исследование коронавируса
Вирус кардинально изменил жизнь всего мира, однако исследователям пока не удалось установить, где и когда он появился.
В ЕС поддерживают позицию США касательно того, что нужно более тщательно изучить этот вопрос в Китае, для этого необходим доступ ко всем местам и документам.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжает ухудшаться эпидситуация.
За сутки заболели 1 785 человек.
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