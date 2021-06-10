Еще до начала осени в Украине может появиться индийский штамм Covid-19. Это может спровоцировать новый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

— Высоко заразный и потенциально более смертоносный вариант SARS-CoV-2, возникший в декабре прошлого года в Индии, ныне является доминирующим штаммов в Великобритании, — отметила профессор.

По ее словам, весной 2021 Украина страдала именно от британского штамма Covid-19. Кажется, это была самая тяжелая волна заболеваний от начала пандемии. Однако сейчас в Великобритании большинство случаев приходится именно на новый штамм B.1.617.2 (Delta).

По словам врача, индийский штамм Covid-19 (Delta) зафиксирован в более чем 60 странах.

— На сегодня совершенно очевидно, что его заразность выше, и пик заболеваемости регистрируется у молодых людей 12-20 лет, — уточнила врач-инфекционист.

Что же касается защиты от индийского штамма, то, по словам Ольги Голубовской, эффективность вакцины Pfizer в этом смысле составляет — 33% после одной дозы и 88% — после двух. Вакцина AstraZeneca демонстрирует 60% иммунного ответа после двух доз.

Врач также сообщила о некоторых особенностях индийского штамма Covid-19. А именно о сниженной нейтрализации его антителами, приобретенных в результате вакцинации или болезни. К тому же индийский штамм демонстрирует большую заразность и тяжесть течения заболевания на фоне низкого эффекта лечения и трудностей диагностики.

Таким образом, подытожила Ольга Голубовская, исходя из этих данных, надо быть готовыми ко всему.

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Источник: Ольга Голубовская