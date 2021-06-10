В Польше начали вакцинировать от Covid-19 украинцев, которые едут на учебу или на работу.

— В последние недели мы фиксируем общее увеличение пассажиропотока, особенно в выходные дни, но критического увеличения на данный момент нет, — рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. — Поскольку как в Украине действуют дополнительные условия для въезда, так же обстоит дело и в соседних странах.

В Польшу едут те, кто отвечает польскими требованиям. На туристов распространяется ограничение.

Кто может получить прививку в Польше

Граждане Украины могут вакцинироваться от Covid-19 в Польше на общих основаниях. Это студенты или приехавшие на заработки, или тот, кто имеет право на постоянное или временное пребывание.

Сейчас уже работают мобильные пункты вакцинации Covid-19 на границе.

Для украинцев, имеющих вид на жительство, право на работу или учебу в Польше прививки является бесплатным.

От них требуют предоставить документы, подтверждающие факт обучения или трудоустройства, и паспорт.

Но обязательно нужно сдать тест на коронавирус, который стоит 130 злотых — около 950 грн. Результат теста готов за 15 минут.

Тест не является обязательным, но отрицательный результат освобождает от обязательного карантина. Если тест будет положительный, то карантин можно бесплатно провести в центре под Жешувом, или оставить адрес, по которому человек будет на самоизоляции. Можно также вернуться в Украину.

Пункты вакцинации от Covid-19

Сейчас на границе с Украиной есть четыре пункта вакцинации “Медик” — в Перемышле, в селе Замехов, в пунктах пропуска Дорохуск и Гребенне.

Отныне граждане Украины могут свободно путешествовать по Венгрии, имея свидетельство о Covid-прививке. Это первая страна, с которой была достигнута такая договоренность.