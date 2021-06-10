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Людмила Грубник |

Уровень вакцинации в ЕС недостаточен для предотвращения вспышки Covid-19 — ВОЗ

вакцина, вакцинація

Европе может грозить новая вспышка коронавируса из-за недостаточного уровня вакцинации.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— Охват вакцинацией недостаточен для защиты региона от новой вспышки, — заявил Ханс Клюге.

По его словам, в регионе фиксируется снижение общего количества больных, госпитализированных и смертей, но властям стран не стоит преждевременно снимать ограничительные меры, как это было год назад.

— В течение прошлого лета количество заболевших постепенно росло среди более молодых возрастных групп, затем среди старших возрастных групп, что привело к разрушительной вспышке, карантинам и смерти людей осенью и зимой, — добавил он.

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Вакцинация в ЕС

По состоянию на начало июня 100 млн европейцев полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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