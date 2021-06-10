Согласно новому анализу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Covid-вакцины с мРНК снижают риск заражения Covid-19 на 91% после двух доз и на 81% после одной.

В исследовании также делается вывод о том, что те, у кого действительно есть инфекция SARS-CoV-2, болеют в более легкой форме и меньше времени.

В новом пресс-релизе CDC описывают последние результаты так называемого исследования Heroes-recover. Оно одним из первых продемонстрировало, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna приносят пользу тем, кто заразился Covid-19, несмотря на получение полной или частичной вакцинации.

Исследователи наблюдали людей, которые имеют повышенный риск заражения SARS-CoV-2, в том числе медицинских работников, и пришли к выводу, что Covid—вакцины с мРНК эффективны для предотвращения заражения SARS-CoV-2 в реальных условиях.

В ходе анализа ученые рассмотрели другие факторы, которые могут повлиять на результаты, в том числе то, как часто участники использовали средства индивидуальной защиты на работе и в обществе, а также распространение SARS-CoV-2 в их районе.

В целом ученые пришли к выводу: после полной вакцинации Covid—вакцинами с мРНК риск заражения участников снизился на 91%, после частичной вакцинации — на 81%. Эти оценки включали симптоматические и бессимптомные инфекции.

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