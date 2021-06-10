Для пересечения государственной границы Украины необходимо предоставить документ о полном иммунизацию от Covid-19.

Госпогранслужба Украины разъясняет, какими вакцинами должны быть привиты граждане, выезжающие за границу, как должны быть оформлены документы о вакцинации.

В документе, подтверждающем полную вакцинацию от Covid-19 должна содержаться следующая информация:

полное имя и фамилия, дата рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получен курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Вакцины, используемые при прививке от Covid-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Подчеркиваем, что за последние два дня пересечь государственную границу Украины пытаются иностранцы, в документах которых указано об иммунизации вакциной Спутник V. Такой документ не дает права на въезд в Украину, потому что эта вакцина не включена в перечень ВОЗ.

Так называемый Covid-сертификат или иммунный паспорт планируют запустить в Украине в июле. Об этом подробнее читайте тут.