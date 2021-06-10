В Европе по состоянию на 10 июня от коронавируса вакцинировали сто миллионов человек. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время во время саммита G7 10 июня.

— Сейчас более 50% взрослых европейцев получили по крайней мере один укол, и 100 млн европейцев полностью вакцинированы. Мы достигли этого, не останавливая экспорт. Произведено 700 млн доз, 350 млн доз экспортировано в 90 стран, — отметила она.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в страны блока будут пускать тех, кто вакцинировался от Covid-19 препаратами, которые зарегистрировали в ЕС. В настоящее время в ЕС одобрены вакцины от компаний BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna.

Однако государства ЕС могут сами решать пускать ли людей, получивших прививки другими вакцинами, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения к использованию в условиях чрезвычайной ситуации.

В Украине 9 июня от коронавируса вакцинировали 55 773 человека, из них получили одну дозу 36 498 человек, вторую дозу – 19 075 людей. Всего с начала вакцинальной кампании проведено 1 545 019 прививок.

Вакцинация в Украине

В Украине на выходных, 12 и 13 июня, будут работать более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях. Прививку осуществляют препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech, которую недавно одобрила ВОЗ.

В центрах прививают граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через контакт-центр Минздрава. Вакцину могут получить люди, которых пригласили телефонным звонком, или те, кому не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания.

Источник: Урсула фон дер Ляйен