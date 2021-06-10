Ученые из Пенсильванского университета разработали так называемый электронный нос, который может обнаруживать онкозаболевания.
Он работает с точностью более 90% по образцам плазмы крови.
Изобретение протестировали на 93 людях со злокачественными и доброкачественными новообразованиями, а также на группе здоровых людей.
Устройство диагностировало по плазме крови рак яичников с точностью 95%, а рак поджелудочной железы — 90%.
Также он может выявлять онкологию на ранних стадиях.
В дальнейшем ученые будут проводить дополнительные испытания, чтобы убедиться в эффективности прибора.
Лечение рака
Сейчас в сети распространяется немало информации о природе и лечении рака.
Нередко она не соответствует действительности, поэтому лучше доверять только проверенным источникам.
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Источник: New Atlas