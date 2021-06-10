В Днепре врачи спасли больного коронавирусом с одних легким.

52-летний мужчина болел раком.

— Диагностирован центральный рак левого легкого. Титаническим усилиями бригады хирургов и анестезиологов произведена сложная, травматичная и опасная операция — пульмонэктомия (удаление целого легкого). На следующую ночь в реанимации диагностировано кровотечение — экстренная повторная операция, — пишут представители отделения анестезиологии Днепровской больницы №4.

Тяжелое состояние осложнилось тем, что мужчина дополнительно заболел коронавирусом. Однако врачам удалось его спасти.

— Для пациента с единственным легким — это практически приговор… Проводилась интенсивная терапия: инвазивная и неинвазивная ИВЛ, ежечасная коррекция лечения, — говорится в сообщении.

Сейчас пациент готовится к выписке.

Преодолел коронавирус

В Днепропетровской области мужчина с коронавирусом, который почти месяц находился в реанимации, поборол болезнь.

Его госпитализировали со 100-процентным поражением легких.

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Источник: Кирилл Фролов