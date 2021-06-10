Специалисты городской детской клинической больницы Львова объявили набор маленьких пациентов для проведения микрохирургических операций на ухе при участии врачей из Бельгии.

Об этом сообщила руководитель проекта, врач-отоларинголог Марьяна Черкес.

— Мы приглашаем родителей детей с нарушениями слуха, хроническими болезнями среднего уха записываться на консультацию до 30 июня 2021 года включительно для того, чтобы врачи могли тщательно обследовать детей и отобрать кандидатов для дальнейшего оперативного вмешательства, которое предварительно планируется в августе 2021 года при участии высокопрофессиональных коллег из Бельгии, — сообщила Марьяна Черкес.

Речь идет о проведении микрохирургических операций на ухе, в частности кохлеарной имплантации, тимпанопластики, мирингопластики.

Они пройдут при участии команды врачей из всемирно известной больницы Saint-Luc University Hospital в Брюсселе: профессора, отохирурга Моник Декат и врача-аудиолога Даниэля Ромоло де Сиати.

Проект реализуется при поддержке и по инициативе IFOS — Международной федерации отоларингологических ассоциаций.

На консультацию можно записать по телефонам:

067-67-10-444 (поликлиника);

067-70-17-920 (заведующая ЛОР-отделением Татьяна Заброварна);

067-55-88-550 (врач-ЛОР, аудиолог Марьяна Черкес).

Операция во Львове

Впервые в Украине львовские медики центра сердца и сосудов провели оперативное вмешательство с предоперационным моделированием с помощью методики виртуальной реальности.

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Источник: Детская больница на Орлика. Львов