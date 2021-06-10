В Херсонской области в курортных городах на следующей неделе откроют пункты вакцинации от коронавируса, где смогут привиться все желающие.

Об этом сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко. Он утверждает, что на следующей неделе четыре дополнительных пункта отроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке.

— Сейчас решается вопрос, где обустроим еще один — в Голой Пристани или Бериславе. Там смогут получить прививку против Covid-19 все, кто хочет вакцинироваться, — отметил Короленко.

По его словам, на этой неделе начали вакцинировать работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке. Также отрыто шесть пунктов для людей, которые выезжают из оккупированного Крыма.

Также шесть пунктов вакцинации открыли для лиц, пересекающих КПВВ Чонгар и Каланчак. Здесь могут вакцинироваться все желающие граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму.

Кроме того, в эту субботу, 12 июня в Херсоне заработают три центра вакцинации. Они будут располагаться на территории ТРЦ Фабрика и в учреждениях общего среднего образования №11 и №56.

Сюда, по приглашению семейных врачей, придут те, кто записался в лист ожидания в мобильном приложении Дія.

Источник: Херсонская ОГА