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Факты / Lifestyle / Здоровье
Максим Зайченко |

В Украину не смогут въехать вакцинированные Спутником V — Госпогранслужба

російська вакцина Супутник V

Вакцинированные российским препаратом Спутник V люди не имеют права въезда в Украину на тех же правах, что и вакцинированные препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, за последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами о вакцинации Спутником V.

— Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ, — отметили в ГПСУ.

В список одобренных препаратов входят Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac. 

Отметим, иностранцам и лицам без гражданства, кроме обязательного полиса страхования от коронавируса, нужно иметь:

  • либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
  • либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, которые входят в перечень одобренных ВОЗ. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Вакцина Спутник V

Российскую вакцину Спутник V не будут регистрировать в Украине. Ранее в Минздраве сообщили, что украинцев будут вакцинировать только безопасными препаратами с доказанной эффективностью.

Другие препараты, которые не подходят под эти критерии, также не будут ввезены на территорию Украины.

Подробнее о вакцине Спутник V читайте на Фактах ICTV.

Фото: Канцелярия премьер-министра Казахстана

Источник: Госпогранслужба

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