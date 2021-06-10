Вакцинированные российским препаратом Спутник V люди не имеют права въезда в Украину на тех же правах, что и вакцинированные препаратами, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, за последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами о вакцинации Спутником V.

— Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ, — отметили в ГПСУ.

В список одобренных препаратов входят Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac.