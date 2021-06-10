Вакцина от коронавируса, которую производит компания Johnson & Johnson эффективна против различных штаммов коронавируса.

Действие препарата исследовали ученые из Гарвардского университета. Они изучали антитела и иммунный ответ клеток 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, которые получили прививку вакциной Johnson & Johnson.

По результатам исследования, у пациентов, заразившихся штаммом Beta (впервые обнаружен в Южной Африке), производится в пять раз меньше антител, чем у зараженных основным штаммом.

В то же время люди, болеющие штаммом Gamma (впервые обнаружен в Бразилии), вырабатывалось в 3,3 раза меньше антител. По словам ученых, иммунный ответ организма и наличие T-клеток были в основном сохранены, то есть вакцина эффективна против различных штаммов Covid-19.

В США могут потерять срок годности миллионы доз вакцины Johnson & Johnson. Это связано с приостановкой применения препарата из-за сообщения об опасности образования тромбов.

Сейчас многие страны нуждаются в вакцине, а способов поставить излишки туда не существует, поскольку на это осталось мало времени. Применить эти вакцины в США также не успеют.

Источник: The Hill