Для некоторых людей Covid-19 является опасным для жизни заболеванием, а для других — лишь кратковременной неприятностью. В некоторой степени это зависит от сопутствующих заболеваний человека. Однако почему SARS-CoV-2 так по-разному проявляется у разных людей, остается загадкой.

Некоторые наблюдения показали, что это может быть связано с диетой человека. И новое исследование в шести странах с участием людей, работающих на переднем крае лечения Covid-19, предоставляет поразительные доказательства.

Медицинские работники, придерживающиеся растительной диеты, на 73% реже болеют Covid-19 в умеренной и тяжелой форме. Те, кто придерживается растительной или рыбной диеты, серьезно заболевают реже на 59%.

— Наши результаты показывают, что здоровая диета, богатая питательными веществами, может рассматриваться для защиты от тяжелой формы Covid-19 – отмечают авторы исследования – группа американских ученых.

Исследователи опросили почти 3 000 врачей и медсестер, чья работа с пациентами вызвала у них заражение SARS-CoV-2. Участники были из США, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Германии.

Опрос разработан таким образом, чтобы выявить связь между самооценкой диет и инфекцией Covid-19, тяжестью и продолжительностью симптомов.

В своем анализе исследователи учли возраст, этническую принадлежность, профессию, вес, индекс массы тела, сопутствующие заболевания и образ жизни, включая курение и уровень физической активности.

По сравнению с теми, кто придерживается растительной диеты, люди, которые сообщили о низкоуглеводной и высокобелковой диете, в четыре раза чаще имели умеренные или тяжелые симптомы Covid-19.

При этом исследование не обнаружило связи между диетой и вероятностью развития Covid-19 или продолжительностью заболевания.

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Источник: MedicalNewsToday