Ученые обеспокоены тем, что меры по борьбе с Covid-19 ослабили иммунную систему маленьких детей. По их мнению, организмы малышей не смогли выработать иммунную устойчивость к сезонным инфекциям.

По их мнению, это сделает их крайне уязвимыми, когда ношение масок и социальное дистанцирование в конечном итоге прекратятся.

Дело в том, контакт с вирусными патогенами происходит на довольно регулярной основе. И хотя он не всегда приводит к заболеванию, тем не менее помогает защитить иммунную систему от инфекционной угрозы.

Длительные ограничения на путешествия наряду с необходимостью носить маски и соблюдать социальную дистанцию, конечно же, снизили риск заражения Covid-19. Но вместе с тем не позволили детям, переболев, приобрести иммунитет к обычному сезонному гриппу, случаев которого минувшей зимой было крайне мало.

В частности, врачей-вирусологов беспокоит RSV, вирус гриппа, который может вызывать серьезные легочные инфекции вплоть до летального исхода у детей в возрасте до одного года.

Ситуация еще больше осложняется тем, что против это вида вируса нет одобренных вакцин.

— То, что мы видели в наших отделениях интенсивной терапии для взрослых во время острой фазы пандемии Covid, мы можем увидеть уже этой зимой в детских реанимациях, — отмечает клинический консультант Управления общественного здравоохранения Уэльса Кэтрин Мур.

Тем не менее, по словам ученых, существующая вакцина от гриппа может предотвратить значительную часть заболевания. Они выражают надежду, что опыт Covid-19 поможет в этом.

Речь идет о сочетании вакцины от гриппа с бустерной дозой вакцины против Covid-19.

Бустерная доза — это способ повторно подвергнуть организм воздействию антигенов (молекул патогенов, запускающих иммунную систему), чтобы инициировать вторую часть иммунного ответа.

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