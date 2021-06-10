В Украине с 4 июня внедрили систему электронных больничных.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что 5,5 млн украинцев ежегодно получают листки нетрудоспособности, которые обходятся государству более чем в 18 млрд грн. А часть из них выдавалась людям, которые были на самом деле здоровыми.

— Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев, — отметили в министерстве.

Как получить больничный онлайн

пациент приходит к врачу на осмотр;

врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЕПом;

пациент получит сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда;

там формируется электронный листок нетрудоспособности — это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты;

об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

До конца лета в Украине медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать больничные в электронном формате.

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины