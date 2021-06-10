В Украине с 4 июня внедрили систему электронных больничных.
В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что 5,5 млн украинцев ежегодно получают листки нетрудоспособности, которые обходятся государству более чем в 18 млрд грн. А часть из них выдавалась людям, которые были на самом деле здоровыми.
— Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев, — отметили в министерстве.
Как получить больничный онлайн
- пациент приходит к врачу на осмотр;
- врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЕПом;
- пациент получит сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда;
- там формируется электронный листок нетрудоспособности — это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты;
- об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.
До конца лета в Украине медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать больничные в электронном формате.