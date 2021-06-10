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Людмила Грубник |

ЕС поддерживает позицию США по расследованию происхождения Covid-19 в Китае

коронавірус китай

На саммите G7 Европейский Союз намерен поддержать позицию США касательно необходимости расследовать происхождение коронавируса в Китае.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

— ЕС поддерживает все без исключения усилия, которые обеспечат транспарентность в вопросе происхождения пандемии, — заявил Шарль Мишель.

При этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что для этого необходимо обеспечить неограниченный доступ ко всем документам и зонам в Китае.

Происхождение коронавируса

Специалисты ВОЗ уже посещали Китай с целью изучить происхождение коронавируса.

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Однако им так и не удалось установить, где и каким образом появился вирус.

В то же время президент США Джо Байден поручил разведке заняться этим вопросом.

Источник: Charles Michel

Фото: Dreamstime

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