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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Европарламент предлагает отменить патенты на Covid-вакцины

Европарламент предлагает отменить патенты на Covid-вакцины

Депутаты Европарламента требуют отменить патентную защиту вакцин против коронавируса.

По мнению представителей, это позволит ускорить процесс иммунизации в мире.

— Парламент предлагает начать переговоры о временном отказе от патентов, чтобы улучшить глобальный доступ к медицинским препаратам, связанных с коронавирусом, и решить проблемы глобального производства вакцин, — пишет пресс-служба Европарламента.

По их мнению, добровольное лицензирование — наиболее важный способ масштабирования глобального распространения вакцин.

В Европарламенте подчеркнули, что для вакцинации 70% населения мира необходимо около 11 млрд доз.

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Отказ от патента

О необходимости отказа от патентов на вакцины впервые заговорили в США. Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила о готовности своей страны рассекретить состав Covid-вакцины.

Однако не все страны мира позитивно восприняли это.

Подробнее о патентах на вакцины против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: European Parliament

Фото: Pixabay

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