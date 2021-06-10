Депутаты Европарламента требуют отменить патентную защиту вакцин против коронавируса.
По мнению представителей, это позволит ускорить процесс иммунизации в мире.
— Парламент предлагает начать переговоры о временном отказе от патентов, чтобы улучшить глобальный доступ к медицинским препаратам, связанных с коронавирусом, и решить проблемы глобального производства вакцин, — пишет пресс-служба Европарламента.
По их мнению, добровольное лицензирование — наиболее важный способ масштабирования глобального распространения вакцин.
В Европарламенте подчеркнули, что для вакцинации 70% населения мира необходимо около 11 млрд доз.
Отказ от патента
О необходимости отказа от патентов на вакцины впервые заговорили в США. Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила о готовности своей страны рассекретить состав Covid-вакцины.
Однако не все страны мира позитивно восприняли это.
Подробнее о патентах на вакцины против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: European Parliament