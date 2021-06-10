По состоянию на 10 июня в Украине зафиксировали 1 785 больных на коронавирус. За сутки заболели человек, в том числе 77 детей и 73 медработника. Госпитализация понадобилась 741 человеку.

2 115 197 человек выздоровели, за сутки — 6 513;

51 507 летальных исходов, за сутки умерли 97 пациентов;

проведено более 10 млн ПЦР-тестирований, за сутки – 28 997.

Распространение Covid-19 в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (216), Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Коронавирус в Украине

9 июня в Украине подтвердили 1 385 новых случаев Covid-19. За последний день коронавирус умерло 77 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.

Подробную статистику коронавируса в Украине за 9 июня смотрите на Фактах ICTV.