Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от Covid-19

Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против коронавируса. Об этом в разговоре с президентом Владимиром Зеленским сообщила премьер-министр Королевства Метте Фредериксен.

Однако пока неизвестно, производства какой компании будет препарат. Кроме борьбы с Covid-19, стороны обсудили практическое взаимодействие по поддержке усилий Украины на пути к членству в НАТО и в рамках европейской интеграции.

Также глава государства поблагодарил Данию за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он обратил внимание на то, что важно сохранять международное давление на Россию для достижения реального прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

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Кроме того, Владимир Зеленский пригласил Метте Фредериксен принять участие в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Вакцинация в Украине

В эти выходные, 12 и 13 июня, в Украине прививки против коронавируса будут делать в 50 центрах массовой вакцинации против Covid-19. Они будут работать в 15 областях страны.

Прививать будут граждан, записавшихся в список ожидания вакцинации против Covid-19 в приложении Дія или через контакт-центр Минздрава.

Список, где будут работать центры вакцинации, смотрите в нашем материале.