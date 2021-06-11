Медицинские учреждения в Украине с 4 июня начали переходить на новый процесс формирования электронных листков нетрудоспособности. После 1 сентября все больницы обязательно должны создавать медицинские заключения о временной нетрудоспособности, как основы для электронного листка нетрудоспособности.

В правительстве убеждены, что введение медицинского заключения о временной нетрудоспособности повысит контроль за нетрудоспособностью и сэкономит бюджетные средства. Также эта система уменьшит коррупционные риски при выдаче необоснованных больничных и упрощает получение страховых выплат.

Работник может не нести на работу бумажный листок нетрудоспособности, ведь работодатель сможет самостоятельно изучить всю необходимую информацию в личном электронном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

— Для врача это уменьшит количество бумажной работы. Ведь медицинский и финансовый процесс теперь разделяется. Врач занимается только медицинской частью и не заполняет никакой административной информации о работодателе. Все необходимые данные добавляются автоматически, — отметили в НСЗУ.

Процесс подтверждения временной нетрудоспособности автоматизируется и становится прозрачнее и удобнее для пациентов, работодателей, медиков и соцработников.

В НСЗУ сообщили, что первые е-больничные выписали 4 июня. Как происходит переход, зависит от технической возможности конкретного медучреждения.

Если медицинская информационная система, которую использует медицинское учреждение, успешно прошла тестирование функционала электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности, медучреждение обязано этот функционал использовать. То есть заведение полностью переходит на электронные больничные и бумажные создавать уже не может.

Е-больничные в Украине

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что с 4 июня до 1 сентября в Украине — переходный период, то есть можно пользоваться электронным больничным и бумажным листком нетрудоспособности.

Эти три месяца выделили для того, чтобы врачи научились пользоваться системой и оформлять электронные больничные. Также нужно подготовить медицинские системы, сделать все модули, чтобы потом не было сбоев.

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Источник: НСЗУ