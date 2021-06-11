Исследователи обнаружили образцы необычного вида меди и железа в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. В своей статье, опубликованной в журнале Science Advances, группа описывает и то, что это может дать для изучения и лечения болезни.

Болезнь Альцгеймера — прогрессирующее заболевание головного мозга. Клетки мозга истощаются, его функции нарушаются. Лекарств от этой болезни нет.

Ученые пишут, что находка их удивила — небольшое количество определенного вида меди и железа обнаружились в образцах амилоидных бляшек, взятых у двух пациентов с болезнью Альцгеймера.

Медь и железо содержатся в организме здоровых людей, в том числе в головном мозге. Организм использует их для самых разных целей. Кроме того, они оба могут существовать в организме в разной степени окисления в зависимости от соединения, в котором они находятся. Организм также регулирует такие металлы, потому что они могут принимать вредные формы, которых быть не должно.

Но в рамках этой нового исследования обнаружились именно вредные элементарные формы металлов в амилоидной бляшке, одном из признаков болезни Альцгеймера.

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Наночастицы меди и железа не окислились в изучаемых образцах. Это первый случай обнаружения таких наночастиц в тканях человека. Исследователи предполагают, что найденные ими металлы могут объяснить, как болезнь Альцгеймера вредит клеткам.

Исследователи хотят выяснить, есть ли металлы в таком виде при чуме, у других пациентов с болезнью Альцгеймера,присутствуют ли они у пациентов, не страдающих болезнью Альцгеймера, но имеющих другие дегенеративные нарушения мозга.

Впервые за последние 20 лет американским фармакологам удалось получить препарат, существенно замедляет ослабление когнитивных способностей у пациентов моложе 80 лет с начальной стадией болезни Альцгеймера.