Один из полицейских, который работал во время саммита G7, заболел коронавирусом, болезнь подтвердил тест.

С ним контактировали еще 12 коллег, их временно изолировали.

Офицер сдал тест на коронавирус утром 11 июня, уточнили в полиции Девона и Корнуолла.

Сотрудник полиции находился на пароме, который наняли для размещения правоохранителей, работающих во время саммита G7.

Саммит Большой семерки

С 11 по 13 июня в Корнуолле (Великобритания) проходит саммит G7, стран Большой семерки.

Читайте Глава европейской дипломатии поддержал проведение саммита Крымской платформы

Его участники — лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США. Президент США Джо Байден посетил его в рамках своего первого европейского турне на должности главы страны.

Подробнее о саммите G7 читайте на Фактах ICTV.