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Ольга Тетеріна |

Количество немного уменьшилось: в Украине за сутки зафиксировали 1 603 случая Covid-19

коронавірус

В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 2 221 427 больных Covid-19. За сутки заболели 1 603 человека, среди них — 75 детей и 72 медработники. Госпитализация понадобилась 762 людям.

  • 2 120 780 человек выздоровели, за сутки — 5 583;
  • 51 577 летальных исходов, за сутки умерли 70 пациентов;
  • проведено более 10 млн ПЦР-тестирований, за сутки – 25 837.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

  • г. Киев — 217 случаев;
  • Винницкая область — 35 случаев;
  • Волынская область — 52 случая;
  • Днепропетровская область — 121 случай;
  • Донецкая область — 83 случая;
  • Житомирская область — 27 случаев;
  • Закарпатская область — 27 случаев;
  • Запорожская область — 97 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 18 случаев;
  • Киевская область — 105 случаев;
  • Кировоградская область — 11 случаев;
  • Луганская область — 20 случаев;
  • Львовская область — 113 случаев;
  • Николаевская область — 56 случаев;
  • Одесская область — 73 случая;
  • Полтавская область — 57 случаев;
  • Ровенская область — 92 случаев;
  • Сумская область — 57 случаев;
  • Тернопольская область — 31 случай;
  • Харьковская область — 69 случаев;
  • Херсонская область — 42 случая;
  • Хмельницкая область — 41 случай;
  • Черкасская область — 60 случаев;
  • Черновицкая область — 31 случай;
  • Черниговская область — 68 случаев.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине подтвердили 1 785 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (216), Харьковской (128) и Львовской (128) областях.

Подробнее о статистике коронавируса 10 июня в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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