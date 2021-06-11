В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 2 221 427 больных Covid-19. За сутки заболели 1 603 человека, среди них — 75 детей и 72 медработники. Госпитализация понадобилась 762 людям.
- 2 120 780 человек выздоровели, за сутки — 5 583;
- 51 577 летальных исходов, за сутки умерли 70 пациентов;
- проведено более 10 млн ПЦР-тестирований, за сутки – 25 837.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
- г. Киев — 217 случаев;
- Винницкая область — 35 случаев;
- Волынская область — 52 случая;
- Днепропетровская область — 121 случай;
- Донецкая область — 83 случая;
- Житомирская область — 27 случаев;
- Закарпатская область — 27 случаев;
- Запорожская область — 97 случаев;
- Ивано-Франковская область – 18 случаев;
- Киевская область — 105 случаев;
- Кировоградская область — 11 случаев;
- Луганская область — 20 случаев;
- Львовская область — 113 случаев;
- Николаевская область — 56 случаев;
- Одесская область — 73 случая;
- Полтавская область — 57 случаев;
- Ровенская область — 92 случаев;
- Сумская область — 57 случаев;
- Тернопольская область — 31 случай;
- Харьковская область — 69 случаев;
- Херсонская область — 42 случая;
- Хмельницкая область — 41 случай;
- Черкасская область — 60 случаев;
- Черновицкая область — 31 случай;
- Черниговская область — 68 случаев.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине подтвердили 1 785 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (216), Харьковской (128) и Львовской (128) областях.
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