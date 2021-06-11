В Украине по состоянию на 11 июня зафиксировали 2 221 427 больных Covid-19. За сутки заболели 1 603 человека, среди них — 75 детей и 72 медработники. Госпитализация понадобилась 762 людям.

2 120 780 человек выздоровели, за сутки — 5 583 ;

; 51 577 летальных исходов, за сутки умерли 70 пациентов;

пациентов; проведено более 10 млн ПЦР-тестирований, за сутки – 25 837.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

г. Киев — 217 случаев;

Винницкая область — 35 случаев;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 121 случай;

Донецкая область — 83 случая;

Житомирская область — 27 случаев;

Закарпатская область — 27 случаев;

Запорожская область — 97 случаев;

Ивано-Франковская область – 18 случаев;

Киевская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 11 случаев;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 113 случаев;

Николаевская область — 56 случаев;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 57 случаев;

Ровенская область — 92 случаев;

Сумская область — 57 случаев;

Тернопольская область — 31 случай;

Харьковская область — 69 случаев;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черкасская область — 60 случаев;

Черновицкая область — 31 случай;

Черниговская область — 68 случаев.

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине подтвердили 1 785 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (216), Харьковской (128) и Львовской (128) областях.

Подробнее о статистике коронавируса 10 июня в Украине читайте на Фактах ICTV.