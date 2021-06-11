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Факты / Lifestyle / Здоровье
Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 217 новых случаев Covid-19

В Киеве за сутки зафиксировали 217 новых случаев Covid-19

По состоянию на 11 июня 2021 года в г. Киев остается наибольшее количество выявленных случаев коронавируса. Так, за сутки подтвердили — 217 новых случаев Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в городе зарегистрировали 210 520 случаи опасного заболевания.

В столице подтвердили 5 144 летальных случая от Covid-19, а за минувшие сутки умерли двое людей. В то же время победили вирус 192 976 человек, за сутки выздоровели 2 037 пациентов.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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