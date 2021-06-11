Куба начинает испытания собственных Covid-вакцин на подростках

На Кубе начинают испытания двух Covid-вакцин собственного производства на детях и подростках. Об этом сообщил Кубинский Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими препаратами (CECMED).

— Целью испытания является оценка реактогенности, безопасности и иммуногенности вакцин-кандидатов Soberana 02 и Soberana Plus, применяемых в двух и одной дозе (соответственно), — сообщают в CECMED. — Речь идет о препаратах против коронавируса, разработанных в Институте им. Финли.

Сначала прививки получат дети и молодежь от 12 до 18 лет, а позже — дети от 3 до 11 лет.

В последнее время на острове возросло количество детей и подростков, зараженных коронавирусом. Большинство детей переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме, но кубинские медики обеспокоены непредсказуемыми последствиями, которые может повлечь Covid-19.

Тысячи взрослых граждан Кубы уже получили прививки Soberana 02 и Soberana Plus, эти препараты оказались безопасными и хорошо переносились вакцинированными. Всего на Кубе разработано пять вакцин от коронавируса.

В США разрешили не носить маски на открытых площадках аэропортов и вокзалов. Такое решения 10 июня принял Американский центр по контролю и профилактике заболеваний из-за меньшего распространения болезни на открытом воздухе.

Источник: Granma