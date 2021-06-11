Лишь отдельные штаммы коронавируса могут вызывать беспокойство.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

— Мутаций коронавируса уже более 12 тыс., но из них только четыре такие, которые вызывали настороженность, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, речь идет об индийском варианте, который уже продемонстрировал свою способность вызывать вспышку заболеваемости. Сюда же можно отнести южноафриканскую, британскую, бразильскую мутации.

Кроме того, министр считает, что вакцинация может спасти от обострения ситуации осенью и зимой.

— Если сейчас у нас продолжит наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, — добавил Ляшко.

Штаммы коронавируса

В мире с начала пандемии распространяются штаммы вируса.

Пока разработчики вакцин заявляют, что их вещества могут с ними справиться.

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Источник: Радио НВ