Учат медиков: Индия готовится к третьей волне Covid-19

В июне Индия начала активную подготовку к третьей волны пандемии коронавируса. Правительство решило начать обучение 1,17 млн человек, которые будут работать в сфере здравоохранения.

Вторая волна Covid-19 вызвала в стране коллапс медицинской системы, поэтому решили готовиться к новой вспышке заболеваемости заранее.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что в Индии не хватает как обычного персонала, который ухаживает за больными с Covid-19, так и помощников медицинских лабораторных технологов, техников по обслуживанию кислородных установок и других.

— Вторая волна пандемии не только показала, насколько мы плохо оснащены, когда речь идет о специальных кислородных установках для больниц, концентраторах кислорода и тому подобное, но также обнаружили нехватку подготовленных кадров для их решения. Мы не хотим снова оказаться в такой ситуации, — отметили в правительстве.

В стране планируют обучить 100 тыс. людей, которые будут помогать с дежурством, 15 тыс. медиков будут работать с кислородными установками, вентиляторами и концентраторами кислорода, а еще 2,5 тыс. человек станут водителями и пройдут обучение по работе с цистернами с кислородом.

За прошедшие сутки, 10 июня, в Индии зафиксировали самый высокий показатель смертности от Covid-19 в мире – 6 148 человек.

Вакцинация от Covid-19 в Индии

Правительство Индии обеспечит бесплатными вакцинами против коронавируса всех взрослых с 21 июня.

Ранее правительство бесплатно предоставляло вакцины только пенсионерам и рядовым работникам, а руководство штата и частных больниц вакцинировали за плату людей в возрасте от 18 до 45 лет.

Подробнее о бесплатной вакцинации от коронавируса в Индии — читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Print