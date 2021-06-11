Novavax завершает третью стадию исследований Covid-вакцины

Уже на следующей неделе биотехнологическая компания Novavax планирует получить результаты третьей фазы исследования своей Covid-вакцины в Соединенных Штатах. Об этом заявил в четверг, 10 июня, генеральный директор компании Стэнли Эрк во время встречи с губернатором Мэриленда Ларри Хоганом в штаб-квартире Novavax в Гейтерсбурге.

— В ходе исследований мы набрали группу из 30 тыс человек, 20 тыс из которых были вакцинированы, а остальные получили плацебо, — поделился подробностями Стэнли Эрк.

Напомним, что Covid-вакцина от Novavax на этапе испытаний, проведенных в Великобритании, продемонстрировала 96% эффекта в профилактике заражений первой с начала пандемии версией коронавируса.

В мае 2021 компания сообщила, что не намерена подавать свою Covid-вакцину для одобрения регуляторов США, Великобритании и Европы к III кварталу 2021 года. Причиной для такого решения стали проблемы с производством некоторых компонентов препарата.

Европейская комиссия тем временем планировала приобрести до 200 млн доз вакцины. Великобритания заказала 60 млн доз. Украина также имеет контракт на эту вакцину — на 10 млн доз.

В планах Novavax производство двудозовой вакцины в восьми производственных центрах, включая Институт сыворотки крови в Индии.

Covid-вакцина Novavax в качестве основы содержит S-белок патогена SARS-CoV-2, представленный в виде рекомбинантных наночастиц. Препарат можно хранить при температуре 2-8 градусов по Цельсию.

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