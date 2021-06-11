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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Новые требования к организации мест детского отдыха — Минздрав

детский отдых

Минздрав Украины обновил правила организации детского отдыха. Речь идет о рекомендациях, в частности, выбора зон отдыха, проезда к ним и обустройства мест пребывания детей с соблюдением санитарных и эпидемиологических требований.

Так, например, отдыхать Минздрав рекомендует в том же регионе, где дети живут постоянно.

Добираться к месту отдыха желательно организовано, небольшими группами, соблюдая социальную дистанцию и масочный режим.

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При этом допускается, что к месту отдыха ребенка доставят его родители на собственном автотранспорте. В этом случае администрация учреждения должна проверить состояние здоровья ребенка (измерить температуру и т.д.).

Минздрав также настоятельно рекомендует отказаться от использования в местах детского отдыха многоразовых полотенец, мягких набивных игрушек или чего-то подобного.

Также есть пожелания отказаться на время пребывания детей в оздоровительном учреждении от родительских дней и массовых мероприятий в закрытых помещениях.

В комнатах, где будут жить дети во время отдыха, должна обязательно соблюдаться санитарная норма не менее 5 кв. м на одного ребенка.

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Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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